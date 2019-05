Une IA arrive à animer des personnages sur des photos ou des peintures

Un peu comme la Grosse Dame

Cartographier le mouvement du visage

Source : The Register

L'peut « donner vie » à n'importe quel type de, transformant ainsi des images de visages uniques et fixes enDans une démonstration des capacités (assez incroyables) du logiciel, on aperçoit, célèbre pour son expression ambiguë, animée comme l'un des tableaux de la saga Harry Potter. Elle tourne la tête, fait mine de parler et cligne des yeux. Malgré ces résultats impressionnants voir fascinants, l'équipe de recherche a pour l'instant refusé de commenter ses travaux.La technologie, mise au point par un groupe de chercheurs duet de l'Institut des sciences et technologies de Skolkovo à Moscou, repose sur. L'objectif est d'obtenir d'unequ'elle imite (avec le plus de réalisme possible) les mouvements dud'une personne. Ce qui est intéressant dans ce document hébergé par arXiv, c'est que le système n'exige pas une tonne d'images sources et semble fonctionner après avoir(d'où le fait que cela fonctionne parfaitement bien avec un tableau comme la Joconde).Comment cette technologie fonctionne-t-elle ? Premièrement, uncartographie des informations telles que laetde l'image source, puis les convertit en. Deuxièmement, uncopie l'd'une personne dans une vidéo, en traçant les repères de son visage. Troisièmement, un « réseau » colle les vecteurs incorporés de l'image source sur les points de repère de la vidéo cible... de sorte queÀ la fin du process, un « score de réalisme » est calculé. Le score est utilisé pour vérifier dans quelle mesure l'image source correspond aux poses de la vidéo cible. Avant que le système soit suffisamment bon pour travailler sur des exemples avec très peu d'échantillons d'entrée (comme la Joconde), ce dernier a nécessité une formation préalable très approfondie.