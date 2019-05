42 pays adoptent des normes pour une IA plus "robuste, sûre et équitable"

Une IA au service de l'individu et de la planète

Une coopération mondiale nécessaire pour bâtir une IA « digne de confiance »

Dans la lignée des sept grandes règles éthiques établies en matière d' par la Commission européenne en avril dernier , l'a adopté, le 22 mai, un ensemble de dix normes visant à développer et ériger une IA qui soit digne de confiance, mais également sûre, robuste et équitable. Ces dix recommandations sont réparties dans deux groupes aux valeurs communes.Les, parmi lesquels la France, l'Allemagne et les États-Unis, accompagnés de(Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Pérou et Roumanie), ont d'abord établi cinq grands principes sur l'intelligence artificielle.Le premier évoque une IA au service des intérêts des individus, mais aussi de la planète, en prônantLe second s'appuie sur des, l'IA devant en effet être conçue pour bâtir une société juste et équitable, et permettre, cas de besoin, une intervention humaine.Le troisième prônede systèmes d'IA, de façon à ce que les individus puissent en contester les résultats.Le quatrième principe évoquedes systèmes d'IA tout au long de leur vie, avec une évaluation des risques qui doit demeurer permanente.Enfin, le cinquième implique(organisations et individus) chargés de développer et d'exploiter l'IA.Pour faire respecter ces cinq grands principes et inciter les décideurs à les suivre, l'OCDE a dégagé cinq recommandations complémentaires.La première tient enen matière d'IA.La seconde vise à favoriser la, qui doit notamment passer par le partage des données et des connaissances.La troisième soutient laqui soit favorable à l'intelligence artificielle.La quatrième prône leen matière d'IA, afin de mieux gérer et assurer la transition, la transformation du marché du travail.La cinquième, elle, soutient unedestinée à adopter une IA digne de confiance.Pour le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, «». L'IA sera placée au centre des débats du prochain sommet du, qui aura lieu les 28 et 29 juin prochains, à Osaka.