Une IA créée par Google prouve plus de 1200 théorèmes mathématiques

L'Intelligence Artificielle au service des mathématiques

De l'apprentissage à l'application

» explique, de la Carnegie Mellon University.Si l'Intelligence Artificielle peut sans doute rendre service dans des domaines comme la livraison de colis ou la conduite de véhicules autonomes,dans des champs aussi précis que la découverte ou la résolution de théorèmes mathématiques ? À vrai dire, les chercheurs ense sont déjà penchés sur la question, et certainessont bien l'œuvre de machines, bien qu'elles aient été ensuite vérifiées à la main par des humains. Parmi elles, on peut mentionner une nouvelle formule pour, une expression simplifiée de la, ou encore de nouveaux résultats au problème de la somme desL'équipe de Google s'est basée sur, un logiciel destiné à aider les mathématiciens à formaliser et vérifier leurs raisonnements. L'IA a d'abord été entraînée à résoudre, dont la plupart relevaient de l'algèbre linéaire, l'analyse réelle ou l'analyse complexe. Les chercheurs de Google soulignent néanmoins que leur approche permettrait desLors de cette première, l'intelligence artificielle a été capable de prouver 5919 des théorèmes qui lui avaient été proposés, soit. Pour la, les chercheurs ont ensuite proposé une série de 3217 nouveaux théorèmes, dont la machine n'avait jamais eu connaissance. Cette fois, elle a pu en prouver 1251, atteignant unCes résultats satisferont alors sans doute les futurologues adeptes de Ray Kurzweill, qui prédit l'arrivée de la- ce moment où l'intelligence des machines dépasserait l'intelligence humaine - autour de 2045.