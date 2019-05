Les USA soutiendront les directives internationales sur l'éthique de l'IA

De l'éthique à la liberté de l'IA

L'éthique de l'IA : une mission impossible ?

Source : Engadget

Un vent d'éthique souffle sur l'intelligence artificielle, et les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) veulent aller dans ce sens, accompagnés par l'un des: les Etats-Unis. Ces derniers ont en effet accepté de «» les prochaines directives internationales, publiées le 22 mai par une cinquantaine d'experts des secteurs public et privé. Une bonne nouvelle, mais qui n'est pas pour autant contractuelle.Selon Politico, les membres de l'OCDE, accompagnés par une «» d'autres pays, comptent adopter sous peu «», rejoints - presque étonnement - par les Etats-Unis. Les principes mis sur papier, et au conditionnel, exigeraient que l'intelligence artificielle «», écrit. Elle devrait également «», tandis que, côté producteurs, ceux-ci «» et de la transparence de leur IA.A ces lignes de bonne conduite s'ajoute également une volonté gouvernementale de «» et d'établir des cadres capables de soutenir la recherche «», à l'instar «» pour tester l'IA avant de la lâcher dans la nature.Ces directives internationales devraient être publiées leen impliquant les recherches et les recommandations de 50 experts issus du secteur public et privé. Une initiative louable, mais qui se heurte à la réalité des mesures en réitérant grossièrement, par ailleurs, les mêmes recommandations que celles dupublié en mars 2018. Entre la proposition de la création de «» et d'un «», ces recommandations phares n'ont toujours pas réussi à se traduire en actions concrètes, alors que l'Etat français a décidé d'investir avant tout dans la création de chaires et d'instituts, de partenariats privés-publics ou encore dans le fameux «». Si penser l'éthique de l'IA est une étape indispensable, la mettre en place semble mission impossible. Google s'y est essayé en créant son propre comité d'éthique : il n'a fallu qu'une semaine pour qu'il disparaisse.