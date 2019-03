Une jambe robotique apprend à marcher d'elle-même grâce à l'IA

Une IA qui s'inspire de la nature pour apprendre d'elle-même

Oubliez Frankenstein ou La Chose, des scientifiques de l'Université de Caroline du Sud ont développé la toute première jambe robotisée capable de marcher et d'apprendre toute seule, et de s'adapter à son environnement sans aucune connaissance préalable.» explique Valero-Cuevas, l'un des ingénieurs sur le projet.L'IA de cette trouvaille se met ainsi dans la peau d'un nouveau-né faisant ses premiers pas, trébuchant et titubant et qui apprend à «» grâce à ses «» complète un autre ingénieur doctorant. La percée de cette IA est qu'elle n'agit qu'en «», sans aucune connaissance ou simulation la guidant.En se familiarisant avec ses mouvements et son environnement, l'IA proposera des solutions «» mais qu'elle adoptera si cela est suffisant. Mais ça n'est pas tant son imperfection qui la rapproche de l'humain, mais sa capacité à adapter un schéma de marche personnalisé avec le temps.» explique Valero-Cuevas. Une invention au potentiel énorme dans le domaine des prothèses exosquelettes qui pourrait permettre de perfectionner les prothèses bioniques : «».