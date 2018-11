Google lance un concours pour développer des IA bénéfiques à l'humanité

Google veut rendre le monde meilleur grâce à l'intelligence artificielle

Une réponse aux différentes polémiques ?

souhaite que l'intelligence artificielle soit utile au bien de l'humanité et de la société. Pour cela, la firme californienne a annoncé le lancement d'unà destination des organisations à but non lucratif, des universités et des différentes structures travaillant sur l'IA.Le concours AI Global Impact Challenge fait partie d'une série d'initiatives que Google regroupe sous la bannière du programme «». Le moteur de recherche veut mettre en avant des solutions qui permettent de résoudre des problèmes graves, liés à l'aide en cas d'urgence, l'écologie ou encore la lutte contre le trafic sexuel. Selon la société, l'peut également servir par exemple à prévoir les inondations et à identifier les zones forestières particulièrement vulnérables aux incendies de forêt.», a expliqué Yossi Matias, vice-président de l'ingénierie. «».Les projets gagnants du concours remporteront des subventions hauteur d'un montant total de 25 millions de $ pour développer leurs projets. Google proposera également des ressources enainsi que la présence d'un expert de l'entreprise qui viendra apporter ses conseils aux équipes.Cette initiative vient comme une réponse aux critiques faites en interne par les salariés de Google . En juin dernier, les dirigeants de l'entreprise avaient renoncé au projet Maven, un logiciel d'intelligence artificielle développé pour le département de la Défense américaine, suite aux vives protestations de ses salariés. Cette affaire avait poussé, PDG de Google a publié dans la foulée un guide de bonnes pratiques en matière d', s'interdisant notamment d'utiliser l'intelligence artificielle dans la fabrication d'armes.Pourtant, le responsable de la division IA de l'entreprise, Jeff Dean, assure à The Verge que ce programme n'est en rien une réponse aux récentes polémiques : «