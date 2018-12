Un bateau sans équipage a traversé l'océan Atlantique pour la première fois

Vers de nouveaux essais pour confirmer la tendance

Deux mois et demi, c'est le temps qu'il aura fallu au Sailbuoy afin de parcourir les 1 800 miles (2 897 km) de son voyage entre la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'Irlande. S'inscrivant dans le cadre du Microtransat Challenge , cette prouesse se montre de bon augure pour l'avenir des bateaux robotisés.David Peddie, PDG de la société norvégienne Offshore Sensing AS ayant construit le bateau, a récemment été interrogé par le site Digital Trends à ce propos et déclaré :Un beau succès pour l'entreprise, puisque pas moins de 20 essais avaient d'ores et déjà été effectués depuis la conception du bateau en 2010.Comme n'importe quel voilier, le Sailbuoy utilise la force du vent pour se déplacer. Sa grande différence par rapport à des voiliers classiques se trouve dans la présence d'une batterie capable d'être rechargée grâce aux rayons du soleil et d'alimenter le système de pilote automatique durant 6 mois... même sans approvisionnement en lumière.Bien que le PDG de la société se soit montré particulièrement satisfait de cette réussite, il pense déjà aux futurs tests qu'il souhaite faire passer à sa machine, notamment en cas de météo capricieuse.Coûtant 175 000 $, le Sailbuoy pourrait prochainement servir pour de nombreuses missions de longues distances, de la recherche scientifique à la surveillance des mers.