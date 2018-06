Coupe du monde : Goldman Sachs prédit le futur vainqueur du Mondial 2018

Une IA à tendance frenchie

Modifié le 13/06/2018 à 10h02

Alors que chaque heure nous rapproche un peu plus du premier match de l'Équipe de France en Coupe du monde en Russie, certains supporters de la planète football vont pouvoir se rassurer - ou pas ? - avec la prédiction scientifique de Goldman Sachs publiée dans un rapport en début de semaine.Plusieurs économistes chevronnés de l'entreprise américaine ont nourri une intelligence artificielle avec 200 000 modèles de matches et lui ont demandé de sortir de son chapeau le nom de l'équipe gagnante du Mondial 2018 avec la plus grande précision possibleBasée sur un nombre incalculable de données, comme les caractéristiques de chacun des joueurs engagés dans la compétition, l'IA de la Goldman Sachs voit le Brésil grand vainqueur de la Coupe du monde le 15 juillet prochain. La Seleçao de Neymar a statistiquement 18,5 % de chances de décrocher sa sixième étoile.Cocorico, les Bleus de Didier Deschamps arrivent en deuxième position du super calcul. Avec 11,3 % de chances de victoire, la bande à Griezmann et Mbappé devance l'Allemagne (10,7 %) et la bête noire de l'Euro, le Portugal (9,4 %). Mais les Tricolores tomberaient lors des demi-finales, sortis par le Brésil. De leur côté, les fans de l'équipe hôte ne prêteront sans doute pas attention aux résultats fournis par l'établissement. Ce dernier ne crédite la Russie que de 0,7 % de chance de victoire.L'opération informatique, elle, aura nécessité plusieurs heures de calcul, et plus d'un million de simulations.