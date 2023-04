De 200 à 20 000 dollars pour trouver des failles dans ChatGPT ? OpenAI ouvre son bug bounty

Quand on veut améliorer une technologie, on peut compter évidemment sur les employés de la société, mais aussi sur des personnes extérieures qui peuvent apporter leur expertise. Dans le domaine des logiciels, il existe ainsi les « bug bounty », programmes à travers lesquels les développeurs sont récompensés par une prime s'ils sont capables de trouver des failles dans un logiciel, et que l'on retrouve chez tous les géants comme Microsoft, Meta, ou même Twitter.

Et le dernier en date devrait attirer de nombreux regards au niveau international. En effet, OpenAI vient de lancer son propre bug bounty afin de faire remonter les différentes failles de ChatGPT, un agent conversationnel utilisé par plus de 100 millions de personnes sur la planète. Les récompenses proposées vont de 200 dollars pour les failles de faible gravité jusqu'à 20 000 dollars pour les plus grosses découvertes.