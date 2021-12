Meta met à jour son programme de bug bounty avec le metaverse dans le collimateur

Toute grande entité numérique, et Meta en est une, dispose de son propre programme de bug bounty, une sorte de fonds qui se traduit par des récompenses pécuniaires allouées aux hackers dits « éthiques » qui viennent dénicher des failles et vulnérabilités critiques dans ses produits et services. On appelle cela plus communément la « prime aux bogues ». Et conformément à ses nouvelles ambitions, qui tournent autour du metaverse et des produits de sa division Reality Labs, Meta a décidé de mettre à jour son programme, pour parfaire et assurer la sécurité de son nouvel univers en 3D.