Entre IA conversationnelle et métavers, vous devriez bientôt pouvoir parler à vos proches décédés

C'est d'ailleurs à l'initiative de l'un de ces utilisateurs que le potentiel de ChatGPT a été découvert pour accélérer le développement de Live Forever. Répondant au pseudonyme d'Artific, celui-ci a en effet travaillé dans la science des données et propose la location d'une partie de son espace dans Space Somnium pour d'autres utilisateurs.

À la demande d'Artific, ChatGPT lui-même a élaboré un plan visiblement convaincant pour être intégré au projet, sur lequel l'utilisateur a apporté quelques ajustements. La prochaine étape, selon Arthur Sychov, est de permettre à l'IA de stocker les données enregistrées, pour permettre des conversations les plus naturelles possibles.

Un processus qui pourrait être facilité au sein d'un métavers tel que Somnium Space, où les données nourrissant l'IA sont légion. Au-delà du fait de discuter avec des personnes décédées, l'implémentation d'une IA dans cet univers virtuel permettrait également le développement de véritables assistants artificiels, avec des personnalités propres.

Artific a d'ailleurs déjà installé des employés virtuels dans son espace. Entre des intelligences artificielles évoluant dans un métavers et une Cortana à la Halo, il semble donc n'y avoir qu'un pas. Et à la vitesse où les intelligences artificielles évoluent, il se pourrait qu'un tel pas soit plus proche qu'on ne l'espère ou le craint.