L'Inde se lance dans l'informatique quantique et annonce un investissement d'un milliard d'euros

Secteur bondé

Le bon moment pour l'Inde ?

Un plan qui doit permettre au pays de développer sa filière en la matière, mais qui arrive relativement tard dans la course.La course à l'informatique quantique est plutôt le terrain de jeu des industriels et des entreprises. Google IBM ou Intel s'y sont déjà positionnés. Amazon et Microsoft proposent aussi des services Cloud qui utilisent ce concept. Côté chinois, le géant Alibaba s'y est également engagé. Ces multinationales répondent de pouvoirs financiers conséquents, et leurs moyens permettent d'alimenter un pôle de recherche et de développement sur le long terme.Et cette concurrence se retrouve à l'échelle des états. La commission européenne dispose en effet depuis 2016 d'un programme de financements de projets relatifs à l'informatique quantique, qui s'accompagne d'une enveloppe d'1,02 milliard d'euros. De l'autre côté de l'Atlantique, la Maison Blanche a promis en 2018 un investissement d'1,2 milliard de dollars (environ 1,08 milliard d'euros). Et si l'on se tourne vers l'Asie, le Japon et la Chine disposent eux aussi de leurs propres projets.Jusqu'à présent, l'Inde est restée en retrait. On mentionnera simplement le projet QuEST () lancé par le Département des sciences et de la technologie (DST) indien en 2019 avec un budget de 80 crores de roupies (environ 10,1 millions d'euros). Lors d'une interview , le P.-D.G. d'IBM Arvind Krishna a déclaré l'année passée n'avoir vu aucune start-up indienne travailler activement dans ce domaine. Il affirme que «».Une vision que ne partage pas le P.-D.G. du bureau d'analyses Greyhound Research, Sanchit Vir Gogia, qui affirme que «». Selon lui, l'Inde pourrait perdre l'avantage si ses investissements dans le secteur ne sont pas à la hauteur. Rien ne serait donc perdu pour le pays...