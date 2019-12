Teslasuit dévoile des gants haptiques qui permettent de sentir des objets en réalité virtuelle

Teslasuit

Une immersion unique

Un marché émergeant, mais déjà saturé

Source : The Verge

À une semaine du salon CES à Las Vegas, cette annonce permet une expérience plus immersive que jamais. Mais ce gant sera davantage orienté vers les entreprises, plutôt que vers les consommateurs.Ce gant à retour de force peut fonctionner avec la combinaison Teslasuit ou seul. Son utilisation s'associe avec un casque de réalité virtuelle. De multiples capteurs sont présents sur la surface des doigts, qui ont pour objectif de récolter des informations sur l'usager, mais également de lui permettre de ressentir des nouvelles sensations et textures.Sur la surface au niveau des doigts, des fonctions de vibrations sont présentes. Tout a été pensé pour reproduire une impression de toucher, de maintien d'objets. Les capteurs se servent des indications physiques comme le pouls (par le biais d'un oxymètre), la position exacte des doigts, poignets et bien d'autres informations biométriques afin d'optimiser l'expérience de réalité virtuelle. L'état émotionnel sera également décrypté, notamment par l'intermédiaire de l'analyse du rythme cardiaque.Ce gant sera présenté à l'occasion du CES 2020, qui se tiendra la semaine prochaine. La start-up britannique a d'ores et déjà annoncé que sa commercialisation sera prévue pour le second semestre de l'année. Pour rappel, la distribution de la combinaison Teslasuit a débuté en 2018.Les capteurs haptiques font l'objet de multiples recherches depuis quelques années. Il existe déjà de nombreux produits desquels ce gant devra se démarquer, comme le HaptX ou le ManusVR. Comme bien souvent, le prix sera déterminant, et ce dernier n'a, pour l'heure, pas été communiqué. La combinaison, elle, se vend à 5 000 $.Ce gant, qui peut être utilisé sans passer par la combinaison intégrale, sera principalement destiné à des marchés professionnels : entraînement personnel, entraînement militaire, réadaptation médicale, ou encore sécurité publique.