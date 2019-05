La SNCF présente son exosquelette Shiva : "L'Homme préservé plutôt que l'Homme augmenté"

Yonnel Giovanelli et l'exosquelette Shiva, le 17 mai 2019 à Paris (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Le couteau suisse des assistants

Shiva peut assister à la manipulation d'une pièce pesant jusqu'à 15 kilos

L'exosquelette est fait de ressorts en fibre de verre (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Disponible dès cet été

Des capteurs placés sur les porteurs pour juger de l'efficacité de l'exosquelette

S'équiper de Shiva prend environ deux petites minutes (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Dans un marché grandissant, la SNCF a fait son choix : privilégier l'humain à la performance

Laa profité de l'édition 2019 de, qui se tenait du 16 au 18 mai Porte de Versailles à Paris, pour présenter une innovation qui commence à faire son trou dans l'imaginaire collectif, mais que l'on ne rencontre encore que très rarement à l'usage.L', conçu en partenariat avec la sociétéet fait à base de ressorts en fibre de verre, présente des capacités d'assistance intéressantes destinées aux agents de la SNCF dans leurs opérations de maintenance, avec pour objectif de porter des objets lourds tout en diminuant le risque de blessure.Pour en savoir plus,, responsable du pôle Ergonomie et Facteurs Organisationnels et Humains de la SNCF, et chef de projet sur lesAprès avoir lancé un appel d'offres, la SNCF a noué un partenariat avecpour développer pendant trois ans un exosquelette capable. «», souligneLa SNCF a alors souhaité se doter d'un, tel un couteau suisse. «», note le responsable du pôle Ergonomie et Facteurs Organisationnels et Humains de la SNCF. Conçu en prévention du dos, du coude et de l'épaule,. Shiva représente l'équivalent de, l'exosquelette ne manque pas d'utilités. «», nous explique Yonnel Giovanelli.L'utilisation de l'peut permettre d'assister la dépose et la repose d'une pièce qui pèse jusqu'à une trentaine de kilos., ce qui permet de grandement diminuer l'effort de la personne.L'exosquelette Shiva coûte pour le moment 10 000 euros pièce. Fabriqué en France, il devrait être déployé en force au sein de la SNCF. «», précise notre interlocuteur.devrait très vite être disponible sur le marché, comme nous le confirme Yonnel Giovanelli : « ».Les exosquelettes dont la SNCF s'équipe seront, ces sites spécialisés dans la maintenance du matériel. «», précise l'ergonome.Et ce déploiement s'accompagne d'unedesqui s'équipent de l'exosquelette, afin de juger de leur véritable efficacité, sur le terrain et à terme. «», révèle Yonnel Giovanelli.Le marché des exosquelettes est en pleine expansion., les secteurs dans lesquels cette technologie est sollicitée sont de plus en plus nombreux. «indique Yonnel Giovanelli.».», conclut notre ergonome. Nul doute que l'utilisation des exosquelettes au sein de la SNCF sera étudiée de près par les entreprises sensibles à la pénibilité dans le monde du travail et soucieuses d'améliorer ne serait-ce qu'un tant soit peu le confort de leurs collaborateurs.