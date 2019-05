VivaTech 2019 : Immersion 4 présente son système de refroidissement pour data centers

Xavier Wybo, Immersion 4 (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Et si la solution à la surchauffe et à la surconsommation d'énergie des data centers avait été trouvée ? C'est en tout cas ce qu'espère, société issue du. Présent au salon, co-fondateur de la société, nous a éclairé sur l'innovation défendue porte de Versailles :, bien utile lorsque 2,5 milliards de données sont gérées dans les data centers chaque jour.: Bonjour Alexandre. Ce projet est totalement innovant et remet en cause le principe même de l'existence d'un data center, qui consiste à refroidir un espace pour refroidir les équipements électroniques., en les plongeant dans. Différents formats existent, et il est même possible de faire du design sur-mesure.Nous allons immerger les serveurs dans ce système, ce qui va nous octroyer un gain d'énergie considérable en termes de PUE (Power Usage Effectiveness, qui mesure l'efficacité énergétique d'un data center), et nous assurer dedans l'atmosphère.Le gain d'énergie est facile à quantifier. Comme nous ne réchauffons pas l'espace, et que nous avons les éléments chiffrés de ce que coûte la consommation énergétique des équipements électroniques versus la consommation énergétique de tout un data center, nous pouvons faire des déductions certifiées. Autre aspect : nous allons enlever les ventilateurs des serveurs puisqu'ils vont être immergés. Le serveur va consommer moins d'énergie. Le troisième point, c'est que nous avons un système de froid. Le frigidaire ne rejette pas de CO2 donc nous allons émettre de la chaleur, mais le principe du système veut que l'on rejette moins de CO2 dans l'atmosphère.Nous allons équiper des solutions destinées au gaming notamment. Mais aujourd'hui, nous avons une offre qui s'adresse au monde de l'entreprise, avec des marchés B2B dans un système de revente indirecte avec des distributeurs.Dans les solutions industrielles que nous livrons à nos clients, un certain nombre de composants assurent l'autonomie complète de ce. Il n'y a plus de destination précise pour la pause de l'engin. On peut très bien le placer dans un bureau, dans un sous-sol, ou dans un local technique. Nous ne sommes pas obligés de bâtir et de designer. Nos tanks sont solides et bénéficient des systèmes de sécurisation classiques, avec l'empreinte digitale par exemple, ou la rétine.Nous allons redonner un peu plus de pouvoir aux régions. Nous participons à la souveraineté des États, et je le dis sérieusement. Aujourd'hui, des données peuvent être mises dans le cloud, qu'il soit public ou privé. Ensuite, nous avons les data centers de proximité. Ce que nous pouvons faire avec ce système-là, c'est mailler l'ensemble de ces data centers de proximité.Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la phase d'exploitation, même si dans l'industrie, elle reste permanente. Nous avons mis des produits sur étagère et avons commencé à les commercialiser. Les premières livraisons de produits se font chez les industriels, les opérateurs télécoms, les intégrateurs ou les hébergeurs, qui vont aujourd'hui utiliser la solution Immersion 4.Nous allons tester ces solutions, avec la SNCF, sur des systèmes de calcul. Le bénéfice de la solution nous permet d', et sans rejeter trop de chaleur grâce à une dissipation conduite par le fluide diélectrique. La solution est faite pour ce que l'on appelle le HPC, le High Power Comuting.On va clairement insister sur le retour sur investissement potentiel sur une année. Il y a le coût d'achat de l'équipement, certes, mais ensuite, nous allons dupliquer cet équipement. Et: entre 80 et 90% selon les utilisateurs et la destinée finale des produits. Les coûts, l'économie et les gains sont considérables. Aujourd'hui, cela intéresse la Fédération Française du Bâtiment, par exemple, mais aussi les gens qui bâtissent notre vie future dans le digital, et dans tout ce qui fait notre vie.Serge Conesa, qui est le président-fondateur de l'entreprise, travaille sur le projet depuis de nombreuses années. Il a ressenti très fortement ce qui s'est passé à Fukushima. Et il est porté depuis par un discours auquel il croit profondément, qui est le discours écologique et éco-responsable., avant d'être technique et financière,Bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes contactés par des acteurs liés à la cryptomonnaie. La blockchain s'y intéresse parce que nous allons manipuler des milliards de données. Et plus on manipule de données, plus nous allons avoir besoin d'équipements électroniques, plus nous allons induire de la chaleur et plus nous allons avoir besoin d'énergie. Se faisant, on se propose de réduire ce besoin d'énergie pour pouvoir entrer dans l'ère nouvelle du digital.Merci à vous.