Viva Technology 2019 : tendances, thématiques… Ce qui vous attend pour cette édition

L'IA, la mobilité et l'environnement, stars de Viva Technology ?

Intelligence artificielle : l'IA est omniprésente. Dans nos smartphones, dans nos appareils électroménagers et dans nos assistants vocaux... difficile aujourd'hui pour tout un chacun d'y échapper. De plus en plus de secteurs font appel à ses bienfaits, à tel point que le « marché » de l'IA devrait atteindre les 3 900 milliards de dollars en 2022.

5G : on en parle souvent, et même si la technologie de cinquième génération ne fera ressentir ses effets véritablement que dans quelques années, elle va commencer à bouleverser les usages, la R&D de nombreuses entreprises, et accompagner l'arrivée des véhicules autonomes, tout en facilitant la diffusion de l'IA.

Blockchain : le Bitcoin devient fou, les cryptomonnaies connaissent une période trouble et peut-être définitive... mais la blockchain, elle, attire les investissements issus de tous les secteurs, y compris les plus sérieux. Elle intéresse même les gouvernements, qui croient en son apport et veulent la réglementer.

Quantum computing : l'ordinateur quantique est en train de prendre son envol. La rapidité de calcul et la capacité exceptionnel de traitement des données de l'informatique quantique accompagnent l'essor de l'IA mais aussi celui des objets connectés et de domaines de pointe comme l'exploration spatiale.

Santé connectée : la digitalisation de la société, couplée au vieillissement de la population, ne peuvent que contribuer au développement de ce marché encore nouveau, lié d'amitié avec l'IoT au sens large. La santé est devenue un enjeu majeur planétaire, au même titre que l'environnement.

Nouvelle course à l'espace : si Space-X bénéficie d'une médiatisation à la hauteur de sa démesure, de nombreuses start-up voient le jour, dans le sillage d'un pays, la Chine, qui poursuit ses rêves de conquête spatiale, après avoir réussi son premier alunissage en tout début d'année.

Mobilité : sous différentes formes, la mobilité représente également un enjeu mondial majeur, qui passe aussi bien par le développement exponentiel et considéré par certains comme dangereux des trottinettes électroniques que par l'électrification d'autres moyens de déplacement, comme la voiture. Les véhicules sans émissions et autonomes font exploser les investissements, avec des résultats toujours plus probants.

Environnement : lié de fait à la mobilité, l'environnement sera au centre des débats Porte de Versailles. Si les obstacles sont réels, la transition écologique est en marche et représente une formidable et double opportunité : celle de produire de la richesse, de faire vivre les entreprises, leurs salariés ; et en parallèle, de protéger notre planète.

Jack Ma, patron d'Alibaba, guest-star de Viva Tech

Les chiffres donnent le tournis. Pour cette quatrième édition de, les organisateurs (Publicis Groupe et le groupe Les Echos Le Parisien) attendent 100 000 personnes, réparties sur les trois journées de l'événement, les 16, 17 et 18 mai. 9 000 start-ups, 450 speakers et plus de 125 nationalités garniront les rangs des 60 000 md'allées. Plusieurs thématiques et tendances se dégagent de l'édition 2019, où le bien-être et les femmes se verront accorder une place importante.Au regard de l'activité de la Tech mondiale de cette dernière année et de celles à venir, 8 grandes tendances ont été identifiées pour cette édition 2019 de Viva Technology.Au-delà des tendances naturelles, les organisateurs ont décidé d'octroyer 4 grandes thématiques à cette édition 2019. La première, «», invitera l'ensemble des participants à l'événement à se demander la place que doit avoir l'Europe sur la scène tech internationale. La seconde, «», permettra de discuter de la façon dont la technologie peut être mise au service du bien commun et lui donner un impact positif. La troisième, «», va mettre à l'honneur les femmes, et militera pour renforcer leur place dans le monde de la tech et des start-up. Enfin, la quatrième, «», visera à encourager et à recruter les talents de demain.Des personnalités honoreront les visiteurs et exposants de leur présence, comme chaque année. Le président de la Républiqueprononcera un discours lors de la première journée., le charismatique PDG d', se rendra également sur la scène du salon, et succédera ainsi à Mark Zuckerberg, présent en 2018, dans le rôle du dirigeant le plus attendu, alors que sa société poursuit son déploiement mondial