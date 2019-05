Afrique : quand le big data vient optimiser l'agriculture

source : Shutterstock.com

Évaluer précisément la production de mangues

Faciliter l'irrigation et l'approvisionnement des cantines scolaires

En début de semaine dernière, s'est tenu à Dakar (Sénégal) le congrès AgriNumA 2019 (Agriculture Numérique en Afrique). L'occasion de mettre en avant les dernières initiatives en matière de technologies venant en aide aux agriculteurs du continent.Car l', territoire majoritairement rural, s'ouvre de plus en plus à lapour ses cultures. De nouveaux outils voient ainsi le jour, grâce au travail de startups locales ou d'organismes tels que le Centre international de recherche agronomique pour le développement (Cirad) ou l'Institut sénégalais de recherches agricoles.Citons par exemple le projet «», qui permet d'évaluer la quantité de mangues produites dans un champ. Jusqu'à présent, cette estimation s'effectuait en quelque sorte « à la louche ». Il s'agissait de compter les mangues présentes sur quelques arbres et de multiplier le résultat par le nombre de manguiers. Une méthode évidemment sujette à de conséquentes erreurs, d'autant que le compte était parfois réalisé par l'acheteur lui-même...Au contraire, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, Pix Fruit permet d'obtenir unede la production des manguiers. Et ce, uniquement à partir de photos prises dans le champ. Une solution qui pourrait ensuite être étendue à d'autres types de production.De son côté, l'entreprisepropose une autre façon d'optimiser la gestion de son champ, via une technologie moins sophistiquée. La société commercialise en effet un boîtier commandant leà partir de SMS. L'outil permet ainsi à l'agriculteur de gagner du temps et de réaliser des économies. D'autant que la grande majorité de la population est déjà équipée d'un téléphone portable.Enfin, la sociétés'attaque aux problématiques intervenant en aval de la production. Car son but est deentre les cantines scolaires et les agriculteurs. Pour cela, elle tire parti du big data, afin de faire correspondre les besoins des écoles avec les offres des producteurs, sur tout le territoire sénégalais. Avec l'objectif,, de faire baisser les prix pratiqués par les cantines.Ces solutions restent assez récentes et il faudra probablement du temps avant qu'elles bénéficient au plus grand nombre. Mais elles démontrent un certain changement de paradigme dans l'agriculture africaine.