Des écoles chinoises équipent leurs élèves d'uniformes de tracking

Les parents et enseignants au courant du moindre écart

Si l'uniforme fait défaut, la reconnaissance faciale prend le relais

En, on ne blague pas avec l'assiduité. Déjà largement surveillés au quotidien, les Chinois voient petit à petit leur espace de liberté se réduire, sous couvert de la sécurité et en prévention de toutes les dérives qu'une société peut apporter. Dans l'Empire du milieu, ont décidé de surveiller leurs élèves et de lutter contre l'absentéisme en les obligeant àLes élèves des écoles sélectionnées de la province de Guizhou et de la région autonome du Guangxi n'ont qu'à bien se tenir. Ils sont désormais plusieurs centaines à devoir porter un uniforme intelligent équipé de traceurs. Dans les faits, les responsables scolaires reçoivent un enregistrement précis du moment où l'élève entre et sort de l'établissement. Lesqu'ils récoltent sont, qui pourront sévir à la moindre incartade.L'uniforme en lui-même est équipé de, qui peuvent résister à des températures extrêmes, de lavage par exemple.La société Guizhou Guanyu, qui fournit la technologie, précise qu'. Et si un jeune étudiant pense pouvoir tromper le système en échangeant son uniforme avec un autre, il sera rattrapé par le matériel de reconnaissance facial installé à l'entrée de l'école.Ce système pose fort logiquement la question du respect de la vie privée. Lin Zongwu, directrice de l'une des écoles qui participent à l'opération, affirme avoir choisitout en confirmant queÉvidemment, le taux de présence des élèves a augmenté depuis l'instauration de l'uniforme intelligent.