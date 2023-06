Hyperloop en France : le moyen de transport du futur s'est-il hyper loupé ?

Contrairement aux modes de transport traditionnels, le modèle économique de l'Hyperloop repose sur un développement porté par un ensemble de start-up indépendantes. Ces dernières composent un écosystème dynamique, à même d'attirer des investisseurs et des partenaires plus facilement. L'objectif ? Plus de rapidité dans l'innovation et une mise en œuvre accélérée. Le revers de la médaille ? Des défis financiers souvent inatteignables et des incertitudes quant à la viabilité à moyen et long terme du projet. L'Hyperloop est en plein dedans. Trop cher, trop grandiloquent, trop tout court.