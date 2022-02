Finalement, l'Hyperloop de Virgin ne transportera pas de passagers

On apprend que le groupe émirati DP World, détenu par l'État et possédant 73 % des parts de Virgin Hyperloop, travaille depuis 2020 sur un système de transport de marchandises « plus sûr et moins régulé que le transport de passagers », selon leurs dires et malgré un premier test avec des humains réussi il y a deux ans. L'entreprise serait déjà en contact avec 15 clients potentiels, et l'Arabie Saoudite pourrait investir dans des infrastructures pour relier le port de Jeddah à la capitale Riyad.