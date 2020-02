Star Wars : la série prequel à Rogue One doit démarrer son tournage cette année

Une série qui racontera les débuts de l'Alliance Rebelle

Source : CNET

Bog Iger, Président de la Walt Disney Company, l'avait dit clairement lors de la présentation des derniers résultats financiers du groupe : l'avenir proche depassera par la télévision. Et on le comprend quand on compare la réception de la série, diffusée sur Disney+ à celle de, dernier opus de la saga qui a clairement divisé les fans et signe un box-office en demi-teinte pour un film de cette importance.L'univers de George Lucas va donc se développer sur la plateforme de streaming et l'on apprend aujourd'hui que le projet consacré aux aventures de Cassian Andor, l'un des rebelles du spin-off, est toujours en développement.», confirme Diego Luna, l'interprète de Cassian Andor à Entertainment Tonight. «», ajoute-t-il.On ne connaît aucun détail de l'intrigue si ce n'est qu'elle prendra place avant les événements de. Alan Tudik est également de retour dans la peau de K2SO, le robot impérial reprogrammé qui assistait le personnage. Tony Gilroy, scénariste de(et réalisateur de certaines séquences du film) prend quant à lui la place de showrunner.La série devrait être disponible en 2021 sur la plateforme. Avant cela, les fans auront eu le droit à la 7e saison de la série d'animation The Clone Wars et une série sur Obi-Wan Kenobi est également en préparation.