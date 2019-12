Funko Pop va bien produire un Baby Yoda : arrivée prévue l'an prochain

En 2020, la figurine Baby Yoda de Funko Pop tu achèteras

Source : TechRadar

Si vous êtes un fan absolu de la sagaet un collectionneur de figurines Funko Pop, vous serez sans doute ravis d'apprendre qu'un nouveau modèle est actuellement en cours de production.Il s'agit d'une figurine représentant le désormais célèbre Baby Yoda (ou The Child), qui apparaît dans The Mandalorian , et qui répond d'un rendu plutôt réussi à en juger par les images postées par Funko sur Twitter.La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pourrez pas déballer cette nouvelle figurine au pied du sapin ce 25 décembre, puisque cette dernière n'est pas attendue en boutiques avant le mois de février 2020. Rappelons que Disney+ devrait pour sa part arriver en France à la fin du mois de mars 2020