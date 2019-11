Live Clubic : Le lancement de satellites Starlink commenté en direct, ça commence bientôt !

Planning complet disponible dans le Press Kit de la mission Starlink de Novembre 2019

Tout savoir sur Starlink, la constellation qui veut mettre la fibre en orbite

C'est une promesse, autant qu'un pari de SpaceX : construire une constellation de satellites capable de connecter le monde. A la clé ? Une manne financière capable de supporter de gigantesques projets de colonisation de Mars. Mais après 5 ans de travaux, il reste beaucoup de questions. Découvrez notre dossier complet sur Starlink

N'hésitez pas à vous connecter également sur notre compte Twitter @Clubic , où nous relaierons les commentaires du spécialiste Eric Bottlaender @Bottlaeric ) !Le lancement aura lieu ce lundi 11 Novembre à 15h56 au Space Launch Complex 40 (SLC-40) à Cape Canaveral en Floride. Rappelons que le 1er étage du Falcon 9 a été utilisé pour les projets Iridium-7, SAOCOM-1A et Nusantara Satu, et que la coiffe a déjà été utilisé pour la mission Arabsat6A de Falcon Heavy plus tôt cette année.Après la séparation des étages, SpaceX posera le premier étage de Falcon 9 sur la barge « Of Course I Still Love You», située dans l'océan Atlantique. Environ 45 minutes après le décollage, les deux barges de récupération, "Ms Tree"et "Ms Chief", tenteront de récupérer les demi-coiffes, un exercice encore incertain mais qui représente un vrai enjeux pour SpaceX, tant les délais de production des coiffes contraignent les plannings de lancement de plus en plus rapprochés.Les satellites Starlink se déploieront à une altitude de 280 km. Avant de monter en orbite, les ingénieurs de SpaceX procéderont à l'examen des données pour s'assurer que tous les satellites Starlink sont en bon état et fonctionnent comme prévu. Une fois les vérifications terminées, les satellites utiliseront ensuite leurs propulseurs ioniques embarqués pour se déplacer dans les orbites prévues.