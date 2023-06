14 ans et déjà engagé chez SpaceX : qui est ce jeune prodige qui grille toutes les étapes ?

Il s'appelle Kairan Quazi et il est âgé de 14 ans. S'il est en apparences comme tous les adolescents de son âge, il se différencie d'eux par son parcours qui n'a définitivement rien de commun. Originaire de Californie, il a démarré ses études à la fac à l'âge de neuf ans. Dans une poignée de jours, il deviendra le plus jeune diplômé de l'Université de Santa Clara. D'après The Huffington Post, son quotient intellectuel serait supérieur à 99,9 % de la population. Et vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises…