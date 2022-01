Elon Musk tente de faire supprimer un compte qui suit ses déplacements

Une proposition retoquée par le jeune étudiant qui répond finalement : « Une chance d'augmenter cela à 50 000 dollars ? Ce serait un excellent soutien pour mon cursus universitaire et cela me permettrait peut-être d'obtenir une voiture, peut-être même un Model 3. » Selon son profil LinkedIn , Jack Sweeney vient d'intégrer la University of Central Florida et a un job étudiant comme développeur chez UberJets.