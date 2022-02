Slack affecté par une panne (en cours de résolution)

Petite pause forcée pour de nombreux télétravailleurs à travers le monde. Slack est victime d’une panne généralisée en ce mardi 22 février 2022. De nombreux utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes de connexion sur les réseaux sociaux en début d’après-midi. La plateforme était alors inaccessible et les usagers du service étaient gratifiés du message suivant : « Quelque chose ne s’est pas passé comme prévu, et nous ne parvenons pas à charger votre espace de travail ». Évidemment, le site DownDetector, où des internautes signalent les pannes constatées, a connu des pics importants entre 14 et 16 h.