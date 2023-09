Discord est inaccessible, que se passe-t-il ?

Discord connaît ces dernières années une popularité de plus en plus grande. D'abord pensée pour les joueurs, la plateforme, qui se tient à mi-distance du réseau social et de l'application de messagerie, est de plus en plus prisée pour d'autres activités, jusqu'à même être utilisée par les entreprises. Il faut dire que l'interface marche de manière très fluide, et ajoute sans cesse de nouvelles fonctionnalités. Le service a récemment d'ailleurs amélioré ses salons de conférence. Un vrai plaisir à utiliser, sauf évidemment quand Discord tombe en panne, comme aujourd'hui !