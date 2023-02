Discord fait le plein de nouveautés pour ses salons de conférence, et c'est tant mieux

Ces salons de conférence améliorés vont un peu plus rapprocher les utilisateurs qui prennent la parole du public. Deux boutons, déjà présents dans les salons vocaux et les conversations privées, font leur apparition : vidéo et partage d'écran. Ils peuvent être utilisés pour allumer sa webcam/caméra ou pour partager son écran, si l'utilisateur est plus dans l'optique d'une présentation.