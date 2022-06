Les salons vocaux de Discord accueillent désormais les messages textes

Dans sa dernière mise à jour (dont le déploiement s'étalera jusqu'au 29 juin), le service de VoIP permet enfin, via une icône de bulle en haut à droite de l'interface, d'ouvrir une colonne de chat écrit consacrée dans chaque conversation audio. Ce chat fonctionne comme n'importe quel autre et permet de poster GIF, stickers, liens et autres. Quand un message est posté, un pop-up apparaît pour tous les participants, ce qui leur évite d'avoir forcément à ouvrir le chat. Il est également possible de consulter ce chat sans être nécessairement connecté en audio.