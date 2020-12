Vous pouvez littéralement parler à vos contacts Discord grâce à la synthèse vocale

Pour interpeller plusieurs personnes d'un coup sur un serveur Discord, il existe plusieurs solutions. Mais l'une des plus efficaces (et drôles), reste le TTS (Text To Speech). En une simple commande, cet outil permet de faire lire une phrase par une voix automatique :

Tapez /tts dans le chat du serveur de votre choix, suivi de votre phrase (idéalement écrite de manière phonétique pour une meilleure prononciation par la voix), puis envoyez ;

Si votre serveur et votre rôle le permettent, toutes les personnes connectées à ce serveur vont alors entendre une voix réciter votre phrase