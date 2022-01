Le cofondateur de WhatsApp devient le P.-D.G. de Signal (par intérim)

C'est en ce tout début d'année que Moxie Marlinspike, le fondateur et CEO de Signal, a annoncé dans un billet de blog prendre le large après dix ans de présidence et abandonner la direction quotidienne de l'entreprise. L'homme reste néanmoins au conseil d'administration et aidera à la recherche d'un nouveau CEO, alors que son mandat se terminera à la fin de ce mois de janvier 2022.

Pour accompagner l'entreprise durant ces quelques jours, c'est Brian Acton, un autre acteur très important de l'univers de la messagerie instantanée , qui le remplacera. Le cofondateur de WhatsApp a quitté Facebook en 2018, quelques années après le rachat du service par le groupe de Mark Zuckerberg.

Après ce départ, Brian Acton avait investi près de 50 millions de dollars aux côtés de Moxie Marlinspike pour créer la Signal Foundation, qui allait aboutir à la création de Signal, une messagerie privée proposant le chiffrement de bout en bout et respectueuse de la confidentialité de ses utilisateurs.