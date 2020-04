La diffusion de Rick & Morty reprendra ce 4 mai

Rick et Morty sont de retour en mai en exclu sur Adult Swim.

Poisson d'avril ? #RickAndMorty pic.twitter.com/3fvyeYxCfO — Adult Swim France (@AdultSwimFrance) April 1, 2020

Bientôt la fin de la pause pour Rick & Morty

Source : Adult Swim

C'est le compte Twitter d'Adult Swim qui l'a annoncé et il y a toutes les raisons de le croire malgré ce 1er avril...Évoquée dans notre chronique Le Veilleur d'écran[s] lors de notre épisode spécial consacré aux meilleures séries animées est aujourd'hui en pause depuis plusieurs semaines (si l'on omet ce court épisode spécial proposé il y a quelques jours). Heureusement, la quatrième saison reprendra son cours dès le 4 mai prochain.En France, c'est Adult Swim qui proposera les cinq prochains épisodes en US+24. Rappelons pour terminer qu'à l'issue de sa troisième saison, le show avait été renouvelé pour 70 nouveaux épisodes et que les aventures de Rick et Morty sont donc loin d'êtres terminées.