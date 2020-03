Un trailer pour Solar Opposites, la prochaine série animée du co-créateur de Rick & Morty

Lire aussi :

Rick & Morty, mais avec des aliens

Source : Hulu

Justin Roiland est de (re)retour pour une nouvelle série animée prometteuse.Alors que la saison 4 deest actuellement en pause et que des dizaines d'autres épisodes devraient arriver dans les mois et années à venir, Justin Roiland semble définitivement très occupé. Le co-créateur du show animé à succès est également aux manettes, avec Mike McMahan, de, une oeuvre qui semble similaire sur bien des points et qui vient de faire son apparition dans un premier trailer.Dans ce show animé clairement destiné aux adultes, le spectateur suivra cette fois une famille d'aliens forcée de vivre aux Etats-Unis. Le style d'animation particulier, le ton irrévérencieux ou même le doublage ne dépaysera probablement pas les fans du scientifique fou et de son naïf neveu. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons ici particulièrement hâte de poser les yeux dessus.Les huit épisodes dearriveront le 8 mai prochain sur Hulu. Reste à espérer qu'un diffuseur proposera la série en France par la suite.