Starz annule sa série The Rook après une seule saison

L'adaptation des sympathiques romans éponymes n'a visiblement pas convaincu grand-monde, poussant Starz à l'annuler, purement et simplement.Une petite saison de huit épisodes et puis s'en va. Tel est officiellement le destin de la sériesur Starz. Le show adapté des romans de Daniel O'Malley n'a effectivement pas rencontré le succès escompté, l'héroïne Myfanwy Thomas (interprétée par Emma Greenwell) va donc pouvoir se détendre.Il faut dire que, là où les deux livres se parent d'une touche de fantasy et d'humour bienvenue, la série, elle, fait le choix d'embrasser une intrigue plus classique, mettant en scène des pouvoirs façon super-héros et adoptant un ton beaucoup plus sérieux.Rappelons que le show, comme les livres (dont nous vous parlerons peut-être un jour dans notre chronique S | F ...), suivent donc Mifanwy, une femme qui se réveille un jour à Londres sans mémoire, au beau milieu de cadavres. Elle va finir par découvrir qu'elle fait partie de la Checquy, une organisation britannique secrète chargée de gérer les événements et les personnes présentant des capacités hors du commun sur le territoire...Outre Emma Greenwell, on retrouvait notamment dans le casting deJoely Richardson, Olivia Munn ou encore Adrian Lester.