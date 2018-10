À la conquête de Mars : "The First", la série événement, démarre ce soir

Avec The First, Sean Penn est prêt à conquérir -aussi- le petit écran

La série événement! Créée par Beau Willimon, qui est aussi à l'origine de House of Cards, série aux multiples récompenses, The First est diffusée dès le 9 octobre en exclusivité sur la chaîne OCS Max, tous les mardis à 20h40 en VOST, à raison d'un épisode par semaine. The First, véritable série d'anticipation, est prête à nous faire réfléchir sur l'indomptable besoin de l'Homme de conquérir de nouveaux horizons. Née d'une collaboration entre Hulu et Channel 4, une chaîne britannique, elle vous embarque directement au cœur de la première mission humaine vers Mars.Parviendra-t-on un jour à coloniser celle que l'on surnomme la planète rouge : Mars ? Cela fait en tout cas des décennies que le fantasme obsède les scientifiques les plus brillants de notre monde. Alors, un tel exploit est-il à la hauteur des risques et sacrifices personnels que peuvent endurer les femmes et les hommes qui se lancent dans cette incroyable et historique aventure ? C'est ce que compte découvrir l'équipe menée par l'astronaute Tom Hagerty (incarnée par Sean Penn, qui obtient enfin le premier rôle dans une série télévisée).Le célèbre cosmonaute est recruté in extremis après l'échec d'une première mission, qui s'était transformée en véritable affaire d'État, après que la fusée ait explosé peu de temps après son décollage. Avec un budget réduit de moitié, Tom Hagerty, un temps écarté, est rappelé par Laz Ingram (jouée par Natascha McElhone), qui dirige l'entreprise mandatée par la NASA pour diriger ce programme ambitieux. Tom Hagerty, le héros, est alors tiraillé entre sa fille Denise (incarnée par Anna Jacoby-Heron) et le défi de sa carrière.Les 8 épisodes de cette saison 1 sont disponibles dès le 9 octobre sur OCS Go, le service de replay du bouquet OCS disponible sur TV, PC, smartphone et tablette.