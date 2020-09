Fortement attendue, l'application britannique de traçage de la COVID massivement téléchargée

Les applications fonctionnent sur le même principe que StopCovid en France, grâce à un signal Bluetooth et à l'envoi de messages si l'on a été alerté en cas de proximité physique avec une personne déclarée comme infectée par le nouveau coronavirus. S'ajoute à cela l'utilisation d'un QR Code qui peut être scanné avant l'entrée dans des bâtiments (publics, mais aussi bars, restaurants, etc.) et qui permet à la fois de donner ses informations de santé vis-à-vis du virus et d'être contacté plus rapidement si une personne infectée était présente dans un même lieu, au même moment. Enfin, elle permet de prendre rendez-vous pour un dépistage ou de déclencher un décompte si une période de

quarantaine s'avère nécessaire.