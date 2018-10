Paris Games Week 2018 : voici à quoi s'attendre ce week-end

Fortnite est à l'honneur



Le plan du salon / Source : SELL

Les jeux made in France arrivent à la PGW

C'est LE rendez-vous annuel des passionnés de jeux vidéo. Laouvrira ses portes dès vendredi prochain, et verra parmi les plus gros éditeurs du jeu vidéo y tenir un stand. L'objectif : faire un maximum de bruit autour des nouveautés et des sorties à venir, en proposant notamment de nombreuses démos.La semaine dernière, le, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, qui organise le salon, a dévoilé le plan de table de cette grande réunion.y fait une entrée fracassante, puisque le Battle Royale d'Epic Games dispose tout bonnement du deuxième stand le plus grand derrière PlayStation. Au vu de l'immense popularité du jeu, le SELL a décidé de mettre les petits plats dans les grands.Les adeptes de « l'autre » Battle Royale à la mode qu'estpourront quant à eux s'écharper sur l'espace dédié au jeu, à quelques mètres à peine du stand Xbox. Enfin, les habituels Ubisoft, Nintendo et Square Enix seront évidemment de la partie. De leur part, on attend particulièrement des démos jouables de The Division 2, Pokémon Let's Go et Kingdom Hearts 3.Grande nouvelle pour les fans du jeu indépendant et, de surcroît, français : un stand dédié aux jeux made in France arrive dans le pavillon 1. D'habitude relégué au niveau de l'espace famille dans le hall 2, ce stand ne bénéficiait pas de la visibilité qu'il méritait.Côtoyant désormais les plus grands éditeurs mondiaux, nos créateurs tricolores peuvent ainsi espérer un meilleur contact avec la foule, et ainsi parler de leurs créations à un plus grand nombre de badauds.Enfin, les passionnés de hardware et d'eSport seront eux aussi servis, avec la présence de nombreux équipementiers (Aorus, Razer, Asus, ...) et la tenue de nombreuses compétitions, comme l'ESL et l'ESWC.