Ping Awards : la cérémonie qui récompense le jeu vidéo français liste les nominés

Ping Awards 2018 : la liste des nominés

Meilleur jeu PC

11-11 : Memories Retold (DigixArt)

Space Hulk : Tactics (Cyanide Studios)

Unruly Heroes (Magic Design Studios)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (Game Atelier)

Call of Cthulhu (Cyanide)

Meilleur jeu consoles

Masters of Anima (Passtech Games)

The Council (Cyanide / Big Bad Wolf)

Vampyr (Dontnod Entertainment)

Life is Strange 2 (Dontnod Entertainment)

Detroit : Become Human (Quantic Dream)

Meilleur jeu indépendant

Beyond The Void (B2expand)

Dead in Vinland (CCCP)

The Free Ones (Farsky Interactive)

Double Kick Heroes (Headband Club)

Ghost of a Tale (SeithCG)

Genetic Disaster (Team8 Studio)

MagiCats Builder (Dreamz Studio)

Sumocrats (The Architects Republic)

Altero (Electronic Motion Games)

MachiaVillain (Wild Factor)

Meilleur jeu mobile

Eqqo (Parallel Studio)

Arventure (Asynkrone Studio)

Brave Frontier : The Last Summoner (Gumi-Europe)

Homo Machina (Darjeeling)

Is-it Love ? Peter - Vampire (1492 Studio)

Meilleur jeu de sport

Gear.Club Unlimited 2 (Eden Games)

Tour de France / Pro Cycling Manager 2018 (Cyanide Studio)

TT Isle of Man (Kylotonn)

V-Rally 4 (Kylotonn)

The Crew 2 (Ubisoft)

Meilleurs graphismes

Detroit : Become Human (Quantic Dream)

Life is Strange 2 (Dontnot Entertainment)

Unruly Heroes (Magic Design Studios)

Ghost of a Tale (SeithCG)

The Crew 2 (Ubisoft)

Meilleure bande-son

Detroit : Become Human (Quantic Dream)

Life is Strange 2 (Dontnod Entertainment)

Vampyr (Dontod Entertainment)

Double Kick Heroes (Headbang Club)

11-11 : Memories Retold (DigixArt)

Meilleur scénario

Detroit : Become Human (Quantic Dream)

Life is Strange 2 (Dontnod Entertainment)

11-11 : Memories Retold (DigixArt)

The Council (Cyanide / Big Bad Wolf)

Vampyr (Dontnod Entertainment)

L'académie des, qui récompense depuis 5 ans la création vidéoludique française, vient de lever le voile sur les jeux vidéo nommés dans les 8 catégories de prix.L'an passé, le jury avait couronné(Ubisoft) comme Meilleur jeu console, et(Arkane Studios) comme meilleur jeu PC.Petite nouveauté cette année : les jeux étudiants et les jeux indépendants concourront pour trois nouveaux prix. À l'instar des Blockbusters, les Meilleurs graphismes, le Meilleur scénario et la Meilleure bande-son de ces jeux plus modestes seront également récompensés.