IFA 2019 : la console de jeu "made in France" SquareOne remporte le premier prix UX Design

Une console de jeux vidéo de société

Un prix UX Design Awards pour la console SquareOne

Source : Communiqué de presse

En janvier, à l'occasion du CES 2019 Wizama présentait SquareOne , une console de. Une création étonnante, composée d'un écran tactile, de pions et de cartes, avec la ferme volonté desera évidemment de la partie à l'IFA 2019, et on apprend que cette dernière a d'ores et déjà reçu ledans le cadre desSelon, P.-D.G. et co-fondateur de Wizama, «».La consolesera. Le pack comprendra quatre pions interactifs (bleu, vert, rouge, jaune), 54 cartes magiques, un dé intelligent, une piste de dés sans fil et un adaptateur secteur.