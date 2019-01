CES 2019 - Wizama réinvente le jeu de société familial avec une console dédiée

Une tablette en guise de plateau de jeu

Source : La Tribune

Conçue au confluent des jeux de société familiaux et du jeu vidéo, la "tablette de société" desera disponible en précommandes dès le mois d'octobre 2019.Le concept est si simple qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. En lieu et place du traditionnel plateau cartonné des jeux de société, Wizama substitue une tablette numérique conçue pour réagir au placement de véritables cartes, dès et pions des joueurs.. Aussi Wizama est parvenu à séduire et à débaucher plusieurs talents venus notamment de Technicolor, ou encore Ubisoft.Au total, ce seront pas moins de dix jeux de société connectés qui seront pré-embarqués dans la Magical Board Games Factory lors de sa mise sur le marchésur Kickstarter. Une boutique en ligne permettra également de garnir sa ludothèque avec d'autres créations originales, ou conçues par de tierces parties.D'ici là, les Rennais de Wizama espèrent bien séduire au-delà des frontières hexagonales, et préparent une levée de fond de 800 000€.