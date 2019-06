Salon du Bourget - Taxis volants : objectif JO 2024 pour Airbus, ADP et la RATP

(Crédits : Twitter @RATPgroup)

Plus une expérimentation qu'une commercialisation...

Un « vertiport » devrait être construit sur les terres d'ADP

Source : RATP

Un véritable pool est en train de se former autour du. Les groupes(ancien Aéroports de Paris),, mais aussi laainsi que la(DGAC), ont conjointement annoncé, le 18 juin au, avoir lancé une étude portant sur le déploiement de taxis des airs non loin de là, à Paris,. Un ambitieux projet.Les parties prenantes à cet audacieux projet ont livré des détails sur la tournure que ce dernier pourrait prendre. Plutôt que de parler à tout-va de commercialisation ou de démocratisation, Airbus, la RATP et la Région préfèrent pour l'heure raisonnablement évoquer une « démonstration », une « expérimentation » qui aurait lieu lors des JO de Paris, dans cinq ans. L'alliance table en effet sur l'(dans ou proche de Paris)L'idée est, d'ici-là, de mettre au pointen zone urbaine, en se basant sur des briques technologiques déjà connues comme. Car le projet se veut être respectueux de l'environnement.Pour exploiter le taxi volant, il faudra bénéficier d'infrastructures qui devront être construites rapidement. Dans les deux prochaines années, ADP devrait ainsi entamer, qui est un peu l'aéroport des VTOL, et qui pourrait trôner sur l'un des espaces appartenant à ADP.Si l'idée du taxi volant peut paraître utopique, Airbus peut déjà se targuer du développement de son offre Voom, basée sur l'utilisation d'hélicoptères en zone urbaine, avec des véhicules 100% électrique et zéro émission en cours de conception, les CityAirbus et Vahana.