DJI lance son robot éducatif RoboMaster S1 en Europe

Des affrontements à coups de billes à gel

Apprendre la programmation et la robotique

Vous connaissez sans doute DJI pour ses drones, dont le Mavic Air, que nous avons récemment testé . Mais le constructeur chinois sait aussi faire preuve de considérations plus « terre à terre ».Il lance en effet aujourd'hui son premier robot terrestre en Europe : le RoboMaster S1. L'appareil est notamment doté d'un moteur puissant et d'une nacelle mécanique à deux axes. Cette dernière permet de contrôler l'angle de vue de la caméra, pour faciliter le pilotage via l'application dédiée. Celui-ci se veut immersif, grâce à une vue à la première personne et à un dispositif de vision artificielle offrant des informations sur le parcours. De plus, le robot est monté sur quatre roues « Mecanum », dont les rouleaux assurent un déplacement omnidirectionnel.Si ses caractéristiques disposent le RoboMaster S1 à la course, il peut aussi passer en mode « combat ». Car sa nacelle comprend un canon capable de tirer avec deux types de munitions : des faisceaux infrarouges et des billes à gel non toxiques. Et il comprend une série de capteurs sur son armure pour détecter les coups portés par les adversaires. Ainsi, les robots peuvent s'affronter dans une arène, et les joueurs peuvent même enclencher des bonus, pour prendre l'avantage.Par ailleurs, DJI va apporter prochainement quelques fonctionnalités supplémentaires, dont la possibilité d'enregistrer des messages vocaux, que le RoboMaster S1 peut ensuite lire.Mais l'autre réelle nouveauté apportée par le dispositif (tout du moins pour DJI en Europe), c'est son aspect éducatif. Premièrement, son design a été spécifiquement conçu pour une personnalisation presque totale. De plus, le robot comporte un module de programmation, afin de découvrir la robotique et l'intelligence artificielle ou d'y appliquer ses connaissances.Le RoboMaster S1 peut ainsi suivre les consignes écrites dans un code, en Scratch ou en Python, et adapter son comportement à des éléments extérieurs. Il peut, par exemple, réagir à des gestes, à des applaudissements ou reconnaître des marqueurs visuels.Pour perfectionner la maîtrise de leur robot, DJI souhaite que les utilisateurs apprennent dans différents domaines : informatique, mathématiques, physique... À cet effet, l'entreprise leur propose une série de cours, via des tutoriels vidéo ou des guides de programmation.Le RoboMaster S1 est disponible dès aujourd'hui au prix de 549 euros. Des accessoires sont également disponibles à la vente, pour compléter l'arsenal du robot.