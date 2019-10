Toyota utilise la réalité virtuelle pour entraîner des robots domestiques

© Toyota Research Institute

Des ordinateurs assistés par des humains

Source : Engadget

Mais pour que les robots puissent intégrer nos domiciles, ils doivent d'abord apprendre à s'y repérer, sachant que chaque logement est unique dans sa configuration. Pour cela, le Toyota Research Institute (TRI) a peut-être une solution : utiliser la réalité virtuelle (VR) pour apprendre aux robots à rester efficace dans des espaces différents.Le système de réalité virtuelle place des humains aux commandes. Grâce au système d'entraînement en VR, ils voient ce que perçoit le robot. Ils peuvent ainsi l'accompagner, lui « expliquer » quels objets se trouvent devant lui et comment les utiliser. Par exemple, la porte du réfrigérateur s'ouvre-t-elle à droite ou à gauche ?Cette méthode d'apprentissage doit ainsi permettre à ces robots domestiques d'être en mesure d'effectuer des tâches plus complexes et plus variées que dans un environnement standardisé, et donc de fournir une aide précieuse et adaptée dans la vie de tous les jours.En procédant ainsi, le TRI espère que ses robots pourront ajuster leurs actions à l'environnement de n'importe quelle demeure. Toyota rappelle qu'il s'agit encore de prototypes, et que le système reste à perfectionner. Mais avec cette initiative, la réalité virtuelle s'annonce comme un nouveau biais pour apprendre les bases de la polyvalence à des robots domestiques.