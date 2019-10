Un tee-shirt vibrant aide les sourds et malentendants à sentir les sons

SoundShirt, un tee-shirt haptique pour sentir la musique

Source : TechRadar

Ce tee-shirt vibrant n'est pas une première pour la marque CuteCircuit, qui est déjà à l'origine du HugShirt . Listé parmi les meilleures inventions de 2006 par, ce dernier permet d'« envoyer un câlin » à un être cher, où qu'il soit.La soiréede Londres, le 7 septembre 2019, se voulait réellement inclusive. Aussi, la marque a interrogé les fêtards du monde entier, et un projet a retenu son attention. Celui des jumelles malentendantes Hermon et Heroda , bloggeuseset culture, qui rêvaient de pouvoir faire l'expérience de la musique.Desperados s'est alors associé à la marque CuteCircuit, qui a développé un tee-shirt haptique, afin que les jumelles puissent sentir la musique. En effet, cette technologie crée une sensation de toucher via des effets de vibration, de mouvement ou de force sur l'utilisateur. Pour cette expérience particulière, Francesca Rosella, fondatrice de CuteCircuit, explique ainsi :».De leur côté, les bloggeuses se sont déclarées émues : «[...]».