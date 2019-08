Un restaurant de burgers cuisinés par des robots ? Une start-up l’a fait

© Youtube / ajworld85

Creator, la start-up qui fait des burgers grâce à son robot

© Creator

Un burger à 6 dollars

Source : Business Insider

Voilà un condensé de technologies qu'il est possible de retrouver à. Si vous souhaitez dîner dans ce restaurant unique lors de votre prochain séjour : prenez vos dispositions,Unquidu début à la fin, en seulement quelques minutes ? C'est le pari plutôt fou d'avec sa start-up. Grâce à un système doté de quelques 350 capteurs, 20 ordinateurs et 50 mécanismes ainsi que différents codes et algorithmes, les burgers sont fabriqués une fois que la commande est passée,, voire moins.Dans ce restaurant, pour le moment unique en son genre,, cela permet notamment d'assurer leur fraîcheur. Par exemple, le pain est disponible sous la forme d'un grand rouleau, découpé au fur et à mesure, sur place, ce qui prolonge sa conservation et sa texture moelleuse.Puisque, la gestion du stock et de la conservation des différents produits l'est aussi. Le robot prend donc aussi en chargeDe plus, le robot deest pensé pour faire plusieurs choses en même temps :Le responsable du restaurant se vante ainsi d'avoir réussi à allier précision technologique et techniques de restauration.Le défi initial était de proposer un burger avec le meilleur rapport qualité prix possible. L'homme qui est à l'origine du concept a fait de nombreux burgers dans le restaurant de ses parents, suffisamment pour se dire que beaucoup de choses pouvaient être faites pour améliorer leur fabrication.Rendre automatique la conception des burgers permet ici d', pour un produit final de qualité à un prix intéressant : le fondateur se targue de proposer unQuant à la, le fondateur garde donc seulement en tête que le robot est son meilleur équipement et que les clients peuvent profiter, grâce à lui, d'un produit de qualité supérieure à un prix plus qu'intéressant.