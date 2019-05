Un robot est capable de cueillir 25 000 framboises par jour, son nom : Robocrop

© The Guardian

Non, vous ne rêvez pas : vos framboises pourraient bientôt être cueillies par un robot

Un grand intérêt de la part des producteurs

Source : The Guardian

Leguidé par des capteurs et des caméras 3D est actuellement en mesure de; il pourrait bientôt être utilisé dans l'ensemble des récoltes.est le premier robot au monde capable de cueillir des framboises. Il pourrait devenir l'outil à avoir lors des saisons de récoltes, car ses capacités sont plus importantes que celles d'un travailleur humain.Le robot ne se fatigue pas et il pourrait ainsi travailler une, contre huit pour l'humain. Il devrait également être en mesure de récolter beaucoup plus de fruits que nous : sa récolte atteindraitquand un humain en récolte 15 000 environ, en huit heures.Mis à l'essai en Angleterre,a coûtéet il est aujourd'hui en partenariat avec le principal producteur du pays,, qui approvisionne les principales grandes chaînes de magasins commeou encoreSous la pression duet de la, des producteurs ont déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés.De fait, avec le, des travailleurs de Pologne, de Bulgarie et de Roumanie ne reviennent pas faire de saison en Angleterre, découragés par la forte baisse de la valeur de la livre sterling depuis le référendum sur la sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne. Jusque-là, les producteurs auraient besoin de 15 à 30% de cueilleurs saisonniers supplémentaires.Un aspect financier rentre aussi en jeu : le robot coûte certes cher à la construction, mais il pourrait être plus avantageux ensuite. Si les agriculteurs britanniques payaient leurs saisonniers entre 1 et 2 £ par kilo de framboises cueillies,, ramené aux kilos ramassés.En somme, voilà qui pourrait convaincre aisément les producteurs mais qui pourrait aussi faire baisser le. En automatisant les récoltes, les producteurs font appel à l'et réduisent à néant la disponibilité des emplois peu qualifiés.Néanmoins,, le président dua déclaré qu'il faudrait compter pas moins depour que la version finale des robots soit proposée et qu'ils deviennent