Le MIT met au point un robot capable de manipuler des objets qu'il ne connaît pas

Le système kPAM pour manipuler n'importe quel objet

Demain, des robots capables de « vider un lave-vaisselle et de nettoyer la cuisine » ?

Des ingénieurs de la CSAIL , ledu, ont développé un tout nouveau système permettant aux robots de ramasser et de, même ceux qu'ils n'ont jamais vus. Une prouesse qui pourrait permettre aux robots d'effectuer des tâches humaines du quotidien voire, à plus grande échelle, de les impliquer davantage dans certaines manipulations industrielles.Le système mis au point par le CSAIL est en cela admirable qu'il permet à n'importe quel robot de manipuler n'importe quel objet. Pour comprendre l'ampleur de cette prouesse, il faut savoir que les robots d'usine doivent encore, poussant ainsi les ingénieurs en robotique à mettre au point de nouveaux systèmes permettant de rendre les machines plus autonomes et moins dépendantes de pré-programmations.Le système mis au point par le CSAIL a été baptisé kPAM et permet aux robots deen les décomposant en une collection de points 3D.Ce kPAM - en anglais,- est «», rapporte Engadget . Après avoir détecté toutes les coordonnées d'un objet,, comme suspendre en l'air une tasse ou déposer des chaussures sur une étagère.», explique Russ Tedrake, Professeur au MIT et auteur de l'étude.Les chercheurs espèrent pouvoiret avec davantage d'acuité, permettant ainsi aux robots d'effectuer de plus grandes manipulations dans les usines ou, plus sobrement, de «». On ne dit pas non.