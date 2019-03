Digit, le robot bipède livreur de colis

Beaucoup plus mobile que ses prédécesseurs

Un assistant de choix dans de nombreux secteurs d'activité

Source : Engadget

est le premier robot bipède proposé par. Il dispose de deux bras pouvant porter des colis ou des objets jusqu'à 18 kg, peut monter et descendre des escaliers et est théoriquement utilisable 5 minutes après sa première mise en marche.Pour la start-up, issue du département robotique de l'Oregon State University, Digit est une nouvelle avancée dans l'univers de la robotique. Contrairement à son précédent essai, baptisé Cassie, ce nouveau robot est équipé d'un systèmeet peut appréhender son environnement de manièrepour contourner les obstacles.Pour le moment le système n'en est qu'à ses balbutiements mais Agility Robotics a déjà en tête des axes d'évolution pour rendre Digit plus mobile et capable de se mouvoir dans toutes les situations.L'entreprise souhaite voir Digit évoluer dans de nombreux secteurs d'activité comme la distribution, la télé-présence ou encore le divertissement. «» ajoute Jonathan Hurst, directeur de la technologie chez Agility Robotics.En attendant de voir Digit venir livrer nos colis à notre porte, l'entreprise continue de peaufiner son système. Les premières livraisons commenceront au premier trimestre 2020 et le prix final sera communiqué quelques mois avant, au cours de l'été.