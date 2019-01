Nvidia ouvre un laboratoire centré sur la robotique à Seattle

50 chercheurs recrutés pour concevoir les robots du quotidien

Premier projet : une machine d'assistance à la cuisine

NVIDIA se lance officiellement dans la. Le constructeur américain vient d'ouvrir un centre deà Seattle afin de développer des prototypes de robots à destination du grand public.Pour ce faire, l'entreprise a embauché pas moins de 50de l'Université de Washington pour monter son laboratoire. Ils travailleront sous la direction de Dieter Fox, directeur principal de la recherche en robotique chez NVIDIA et expert de la robotique et des sujets touchant à l'intelligence artificielle.L'équipe a un objectif donné concernant son premier projet de robot : créer une machine capable d'apprendre et de s'adapter à son environnement. Habituellement, ces derniers sont conçus en fonction d'un environnement précis, afin d'optimiser leurs compétences. Mais pour les chercheurs, cela ne participe pas à créer un «», pouvant évoluer chez n'importe quel utilisateur.Le premier robot sur lequel travaille les chercheurs d'NVIDIA est un appareil d'assistance à la cuisine. Grâce au, le robot peut détecter et suivre des objets dans une pièce en apprenant à identifier chaque élément et à cartographier son espace de travail. Il peut également ouvrir et fermer des portes et des tiroirs et saisir des ustensiles de cuisine ou des aliments. Le choix de la cuisine a été effectué par Dieter Fox car il constitue l'une des pièces les plus complexes de la maison. S'il peut manipuler des objets aussi divers que des casseroles, des boites de soupe ou des cuillères, il pourra être utilisé dans n'importe quelle autre endroit du domicile.Cette machine s'appuie sur la plateforme Jetson, spécialisée dans l'apprentissage profond et la mise aux point de solutions robotiques. NVIDIA a d'ailleurs commercialisé il y a quelques semaines seulement une carte dédiée, la Jetson AGX Xavier. Les GPU Titan offrent eux la puissance de calcul nécessaire à ses opérations complexes.