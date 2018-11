Affetto : l'enfant robot de vos cauchemars

Pour l'instant, il est juste flippant !

L'androïde est confectionné depuis déjà plusieurs années

Source : Tech Crunch

Nous devons ce robot à des chercheurs de l'Université d'Osaka. Ils sont trois à travailler dessus depuis 2011. Ils ont donc recréé le visage d'un enfant et ce dernier peut reproduire toute une palette d'émotions. Dans cet extrait, il est possible de le voir sourire, fermer ses yeux ou encore exprimer le dégoût, la joie et la curiosité. Le résultat est aussi impressionnant qu'effrayant.L'un des chercheurs, Hisashi Ishihara, s'est exprimé sur la complexité d'animer de manière réaliste le visage d'un robot :Si le résultat n'est pas encore à la hauteur des attentes, il y a tout de même eu de nettes améliorations depuis la dernière présentation de Affetto en 2011. De la peau et des cheveux ont été ajoutés, mais il y a encore largement de quoi avoir peur. Afin de mesurer les mouvements 3D d'Affetto, les chercheurs ont étudié pas moins de 116 points différents sur son visage. Bien évidemment, de nombreuses retouches ont été faites et d'autres seront effectuées dans un avenir proche.Dans son état actuel, Affetto peut largement prétendre au premier rôle dans un film d'horreur avant de remplacer nos futurs enfants !